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Тимур и его команда

Тимур и его команда

Министерский уровень Главное, чтобы сейчас не сработал старый принцип – «посижу пару-тройку лет, а потом по УДО».

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Светская львица Светлана Захарова-Маниович-Иванова??! А это кто такая &quot;светская львица&quot;? Ах да, в переводе на правильный русский язык это СТАРАЯ, ДАВНО ВЫШЕДШАЯ В ТИРАЖ БЛЯДЬ. Тады ой!
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3 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А наград полно, так у нас металла много, монетный двор куёт, вот и Стаса Михайлова наградил Путин, а за какие заслуги?
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1 час.

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