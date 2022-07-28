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Сколько людей может прокормить Земля?

Сколько людей может прокормить Земля?

Сегодня на Земле живет почти 8 миллиардов человек, но наша планета не всегда была такой многолюдной. А главное — популяция только растет! Сможет ли наша родная планета прокормить нас? Сегодня нас почти 8 миллиардов, но многие страны мира голодают.

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