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Быстро обосновалась! Чулпан Хаматову приняли в труппу Рижского театра сразу после ее переезда

Быстро обосновалась! Чулпан Хаматову приняли в труппу Рижского театра сразу после ее переезда

Ещё совсем недавно 46-летняя актриса Чулпан Хаматова не могла и подумать, что ей придется начать новую жизнь в другой стране, но осознанно приняла такое решение, обосновав это тем, что желает чувствовать себя в безопасности и не бояться за членов семьи.

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