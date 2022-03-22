Быстро обосновалась! Чулпан Хаматову приняли в труппу Рижского театра сразу после ее переезда

Ещё совсем недавно 46-летняя актриса Чулпан Хаматова не могла и подумать, что ей придется начать новую жизнь в другой стране, но осознанно приняла такое решение, обосновав это тем, что желает чувствовать себя в безопасности и не бояться за членов семьи.