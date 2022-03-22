Быстро обосновалась! Чулпан Хаматову приняли в труппу Рижского театра сразу после ее переезда

Ещё совсем недавно 46-летняя актриса Чулпан Хаматова не могла и подумать, что ей придется начать новую жизнь в другой стране, но осознанно приняла такое решение, обосновав это тем, что желает чувствовать себя в безопасности и не бояться за членов семьи.
Популярные статьи
- Лобода в истерике из-за попадания в нежелательный список звезд Украины: «Мне плевать на ваши списки!»
- Поплавская о тех, кто перестал с ней общаться из-за политических взглядов: «Живут на наворованные деньги и брызжут слюной, глядя на работающих россиян»
- Лазарева рассказала, как ей удалось уехать из Киева в Испанию: «Вот оно тело, ноги-руки…В абсолютно безопасной обстановке»
Свежие комментарии