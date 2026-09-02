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Anthropic отказалась от обязательного хранения данных клиентов на своих серверах

Anthropic отказалась от обязательного хранения данных клиентов на своих серверах

После жалоб корпоративных заказчиков Anthropic 1 сентября представила Enterprise Frontier Safeguards после недовольства корпоративных клиентов введённым в июне обязательным 30-дневным хранением трафика при работе с наиболее мощными моделями компании.

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