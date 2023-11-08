Климатолог Семенов рассказал об изменении погоды через 30 лет

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Исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что через 30 лет погода в мае может стать такой же теплой, как и июнь.