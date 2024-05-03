В Тюмени появится два новых сквера

В районе дома №163 на Московском тракте скоро появится новая балгоустроенная территория. Общественное пространство обустроят к ноябрю, поделился планами в своем telegram-канале глава города Руслан Кухарук.
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