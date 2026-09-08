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MeMo-Logic

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Гарбузов сообщил о запуске полного цикла производства протезов стоп

Гарбузов сообщил о запуске полного цикла производства протезов стоп

Столичная компания запустила полный цикл производства высокотехнологичных углепластиковых протезов стоп, открыв на востоке города новую площадку для самостоятельного выпуска всех комплектующих .

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