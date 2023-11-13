«КУМЗ» нацелен на удовлетворение растущего спроса российского и зарубежных рынков в высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. ОАО «Каменск-Уральский Металлургический Завод» («КУМЗ», Свердловская область) сможет полностью удовлетворить потребности рынка алюминиевых полуфабрикатов, который, по его оценке, за последний год уже вырос на 20–25 %.