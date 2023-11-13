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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«КУМЗ» нацелен на удовлетворение растущего спроса российского и зарубежных рынков в высокотехнологичной продукции

«КУМЗ» нацелен на удовлетворение растущего спроса российского и зарубежных рынков в высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. ОАО «Каменск-Уральский Металлургический Завод» («КУМЗ», Свердловская область) сможет полностью удовлетворить потребности рынка алюминиевых полуфабрикатов, который, по его оценке, за последний год уже вырос на 20–25 %.

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