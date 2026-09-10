Вайс-Расин: катастрофа по непальскому сценарию угрожает 90 тысячам человек в США

Представитель вулканической обсерватории Геологической службы США (USGS) Холли Вайс-Расин рассказала, что в районе вулкана Рейнир в штате Вашингтон существует угроза разрушительных горных потоков, подобных тем, что привели к недавней катастрофе в Непале.