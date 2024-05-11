Госдеп одобрил продажу Украине трех комплексов HIMARS

Юрий анин

Англосаксы из США и Англии, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну....и своими действиями будут подливать огня для нанесения урона нашему Народу...Запомните никогда они не были и не будут нам хотя бы союзниками- ОНИ ОБЫКНОВЕННЫЕ КОЛОНИЗАТОРЫ, ВОРЫ И ДУШЕГУБЫ...Поэтому нам снова надо отстраивать нашу НЕЗАВИСИМУЮ и сильную Россию..