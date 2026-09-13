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Газета.ру

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Тренер Гуфранова: мокрая футболка не говорит об эффективности тренировки

Тренер Гуфранова: мокрая футболка не говорит об эффективности тренировки

Многие до сих пор оценивают тренировку по мокрой футболке: чем сильнее вспотел, тем больше сжег калорий.

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