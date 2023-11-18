Действующие власти Молдавии готовы «играть грязно» на местных выборах

Согласно итогам первого тура выборов в местные органы власти Молдавии, проевропейская правящая партия страны Партия действия и солидарности (ПДС) потеряла почти половину электората, который проголосовал за нее в 2021 году.
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