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Парламентская газета

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Действующие власти Молдавии готовы «играть грязно» на местных выборах

Действующие власти Молдавии готовы «играть грязно» на местных выборах

Согласно итогам первого тура выборов в местные органы власти Молдавии, проевропейская правящая партия страны Партия действия и солидарности (ПДС) потеряла почти половину электората, который проголосовал за нее в 2021 году.

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