По данным ЦГМС в Волгоградской области 29 декабря: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В первой половине дня в отдельных районах туман.
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По данным ЦГМС в Волгоградской области 29 декабря: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В первой половине дня в отдельных районах туман.