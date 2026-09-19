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Орловские новости

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Влад Коноплёв сыграет главную роль в «Леди Макбет» в Москве

Влад Коноплёв сыграет главную роль в «Леди Макбет» в Москве

В октябре и ноябре в московском «Театре Ермоловой» состоится премьера спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», где главную мужскую роль исполнит Влад Коноплёв, а его возлюбленную — Кристина Асмус.

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