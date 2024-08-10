Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Господи ! Хоть бы пришёл ! Соплежуйства станет меньше и о внутренней политике хоть кто-нибудь позаботится !Полковник СБУ – П...
  • Вовладар Даров
    Лукашенко обманул Зеленский! Беларусь нам друзьяУкраина обманула ...
  • Сергей Киселев
    Белоруссия - ДРУГ! Не  надо  пытаться  нас  поссорить!Украина обманула ...

Люди закончились – Украина выпускает на поле боя роботов-собак

Люди закончились – Украина выпускает на поле боя роботов-собак

Украина начала использовать на фронте роботов-собак, пишет киевское англоязычное издание Kyiv Post. В публикации утверждается, что такие роботы могут заменить на передовой солдат в опасных миссиях, таких как шпионаж за российскими окопами или обнаружение мин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх