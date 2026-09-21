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Тульские новости

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В Тульской области не зафиксировано значимых жалоб на выборы

В Тульской области не зафиксировано значимых жалоб на выборы

В Тульской области избиратели жаловались на порядок прошивки книг, качество штампов и особенности голосования по программе «Мобильный избиратель».

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