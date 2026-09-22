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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» и трансферы - Медведев обозначил главную цель

«Зенит» и трансферы - Медведев обозначил главную цель

Председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» заявил, что тяжелее всего сейчас найти из числа легионеров нового исполнителя на позицию разыгрывающего защитника.

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