«Зенит» и трансферы - Медведев обозначил главную цель

Председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» заявил, что тяжелее всего сейчас найти из числа легионеров нового исполнителя на позицию разыгрывающего защитника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым