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Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

В Москве самыми дорогими улицами с точки зрения средней стоимости квадратного метра стали Обыденский переулок, а также Пречистенская набережная, сообщили «Известиям» 29 февраля в агентстве элитной недвижимости Whitewill.

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