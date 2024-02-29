Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

В Москве самыми дорогими улицами с точки зрения средней стоимости квадратного метра стали Обыденский переулок, а также Пречистенская набережная, сообщили «Известиям» 29 февраля в агентстве элитной недвижимости Whitewill.
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