Театр абсурда
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Театр абсурда

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Только Путину по силам предотвратить пророчество

Только Путину по силам предотвратить пророчество

КОТ  КОСТЯН Вредная Россия мешает начать-таки самую большую в истории Ближнего Востока войну. Если верить изданию «Reuters», посланник Владимира Путина в лице Сергея Шойгу передал иранским аятоллам категорическое предупреждение.

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