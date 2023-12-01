Прогноз погоды на сегодня . Симферополь: +13° Алушта: +14° Севастополь: +13° Ялта: +14° Евпатория: +13° Бахчисарай: +13° Джанкой: +13° Армянск: 12° Феодосия: +14° Судак: +13° Керчь: +14° Черноморское: +13° Крым Оперативный.
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