В Приморье растет площадь природных пожаров

По состоянию на утро 5 марта в Приморском крае зарегистрированы три действующих природных пожара общей площадью 7400 га, все они локализованы, сообщил «Ъ» представитель регионального министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГОЧС).
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