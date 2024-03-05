В Приморье растет площадь природных пожаров

По состоянию на утро 5 марта в Приморском крае зарегистрированы три действующих природных пожара общей площадью 7400 га, все они локализованы, сообщил «Ъ» представитель регионального министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГОЧС).