Прогноз погоды в Крыму на 29 мая В Симферополе +20 и облачно с прояснениями В Севастополе +18 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +18 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +19 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +22 и облачно с прояснениямиВ Ялте +18 и небольшой дождьВ Алуште +19 и небольшой.