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Игорь Грицаев: "Биометрические решения – важный элемент индустрии доверия"

Игорь Грицаев: "Биометрические решения – важный элемент индустрии доверия"

Два года назад в Гознаке появился Центр биометрических решений. Его основная цель – разработка новых высокотехнологичных продуктов в области идентификации и верификации личности с использованием биометрии и нейросетей.

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