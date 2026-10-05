Подростки в Лобне сбросили 5-литровую бутылку на авто с крыши

Вечером 3 октября на улице Чехова упавшая с крыши пятилитровая ёмкость с водой повредила припаркованный автомобиль, а местные жители заявляют, что подростки сбрасывают вещи с кровли регулярно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- ВХ Трамп: США продаю...
- "Зеленский проигр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым