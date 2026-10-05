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Царьград

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Подростки в Лобне сбросили 5-литровую бутылку на авто с крыши

Подростки в Лобне сбросили 5-литровую бутылку на авто с крыши

Вечером 3 октября на улице Чехова упавшая с крыши пятилитровая ёмкость с водой повредила припаркованный автомобиль, а местные жители заявляют, что подростки сбрасывают вещи с кровли регулярно.

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