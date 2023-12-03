Прогноз погоды в Крыму на 3 декабря ☕ В Симферополе +15 и облачно с прояснениями В Севастополе +14 и облачно с прояснениями В Евпатории +14 и малооблачно В Джанкое +16 и облачно с прояснениями В Ялте +17 и облачно с прояснениями В Алуште +18 и облачно с прояснениями В Керчи +15 и пасмурно В Армянске +13 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +15 и облачно с прояснениями В Феодосии +15 и пасмурно В Судаке +14 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24.