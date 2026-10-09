Александр Прудник: «Нравственные символы нам приходится пересобирать заново»

«Быстрое внедрение в повседневную жизнь новых информационных технологий привело к осознанию первостепенной важности гуманитарной сферы в жизни общества», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая, как трансформация гражданского просвещения отразилась на системе образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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