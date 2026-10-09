Александр Прудник: «Нравственные символы нам приходится пересобирать заново»

«Быстрое внедрение в повседневную жизнь новых информационных технологий привело к осознанию первостепенной важности гуманитарной сферы в жизни общества», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая, как трансформация гражданского просвещения отразилась на системе образования.