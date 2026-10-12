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Видеообзор финала Wuhan Open 2026 Чжао Синьтун vs Чан Бинью

Видеообзор финала Wuhan Open 2026 Чжао Синьтун vs Чан Бинью

Смотрите видеоповтор финала Чан Бинью против Чжао Синьтуна на турнире Ухань Опен 2026 Чжао Синьтун — Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Смотрите видеообзор захватывающей борьбы Чжао Синьтуна с Чан Бинью в финале домашнего турнира Wuhan Open 2026 в Ухане.

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