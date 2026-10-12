Видеообзор финала Wuhan Open 2026 Чжао Синьтун vs Чан Бинью

Смотрите видеоповтор финала Чан Бинью против Чжао Синьтуна на турнире Ухань Опен 2026 Чжао Синьтун — Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Смотрите видеообзор захватывающей борьбы Чжао Синьтуна с Чан Бинью в финале домашнего турнира Wuhan Open 2026 в Ухане.