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Царьград

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Лолите едва не помешали выступить в Ярославле. Подоляка возмутился "заступниками сверху"

Лолите едва не помешали выступить в Ярославле. Подоляка возмутился "заступниками сверху"

Концерт требовали отменить, но местные власти не стали этого делать. Поэтому перед концертом навстречу ей вышли общественники.

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Комментарии
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КМ
Кирилл Мелькумов
Кто ходит на эту жабу 🤬???
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16 час.
НС
Наталья Середа
&quot;Русская община своим поведением стремится навредить своим соотечественникам&quot; - за одни эти слова отменять все концерты этой твари.Сколько людей отстояла Русская община, сколько раз помогла восстановить справедливость и ты смеешь их сталкивать с обществом?!!! Ты мерзость!
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5 час.

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