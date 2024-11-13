Лолите едва не помешали выступить в Ярославле. Подоляка возмутился "заступниками сверху"

НС

Наталья Середа

"Русская община своим поведением стремится навредить своим соотечественникам" - за одни эти слова отменять все концерты этой твари.Сколько людей отстояла Русская община, сколько раз помогла восстановить справедливость и ты смеешь их сталкивать с обществом?!!! Ты мерзость!