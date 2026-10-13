Севастопольские волонтеры расписывают стены отделения патологии новорожденных и недоношенных детей

Волонтеры проекта «Добрые стены» расписывают фасад одного из зданий пятой городской больницы.Волонтеры проекта «Добрые стены» расписывают фасад одного из зданий пятой городской больницы.
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