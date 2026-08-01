В Крыму изменили порядок получения выплат 15 тысяч рублей для пострадавших в ЧС

Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 июля 2026 года № 465 внесены изменения в порядок назначения единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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