SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Отказавшийся от гражданства РФ миллиардер Николай Сторонский может стать одним из самых богатых людей в мире

Отказавшийся от гражданства РФ миллиардер Николай Сторонский может стать одним из самых богатых людей в мире

Сооснователь британского финтех-гиганта Revolut, 42-летний миллиардер Николай Сторонский, который после начала СВО отказался от российского гражданства, может стать одним из самых богатых людей мира благодаря рекордной сделке, пишет Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии