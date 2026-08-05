Отказавшийся от гражданства РФ миллиардер Николай Сторонский может стать одним из самых богатых людей в мире

Сооснователь британского финтех-гиганта Revolut, 42-летний миллиардер Николай Сторонский, который после начала СВО отказался от российского гражданства, может стать одним из самых богатых людей мира благодаря рекордной сделке, пишет Financial Times.
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