Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    Это сколько же, тогда они нам с Белоруссией должны???!!!Немецкий историк ...
  • Владимир Шевченко
    Братоубийственную войну,затеянную Украиной надо заканчивать.Козак заявил, что...
  • Сергей Oблезов
    Кто она такая, что Россия должна позориться и с нею что-то согласовывать? Дайте Донбасу необходимое оружие и они сами...Козак заявил, что...

NI: США могут отказаться от членства в НАТО в обмен на подрыв союза Китая и России

NI: США могут отказаться от членства в НАТО в обмен на подрыв союза Китая и России

Вашингтон может выйти из НАТО, если это разобьет союз Москвы и Пекина. Об этом заявил заместитель директора консультативной группы конгресса США по новым вызовам и угрозам Дэвид Пайн в статье для The National Interest.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх