NI: США могут отказаться от членства в НАТО в обмен на подрыв союза Китая и России

Вашингтон может выйти из НАТО, если это разобьет союз Москвы и Пекина. Об этом заявил заместитель директора консультативной группы конгресса США по новым вызовам и угрозам Дэвид Пайн в статье для The National Interest.
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