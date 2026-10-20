В Москве лиса попыталась утащить из павильона «Городская ферма» петуха по кличке Мазай. Его спасли сотрудники ВДНХ, сообщили в «Городской ферме».
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