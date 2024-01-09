В Подмосковье начались аресты из-за отсутствия отопления

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что начальника котельной, генерального директора Климовского специализированного патронного завода, а также заместителя главы администрации Подольска задержали после массового отключения отопления.
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