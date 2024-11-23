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Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к правительству по вопросу противодействия нелегальной миграции.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Сейчас в первую очередь надо отправить тех, кто т нелегально находиться в нашей стране. Это преступники. они работать не будут.
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8 час.
николай николай
этот володин прохлебай проснулся все таджики , узбеки и все остальные уже в россии
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6 час.

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