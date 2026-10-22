“Canadian diplomats working in the U.S. have been directed to stay away from candidates running in the midterm elections, and to keep a low profile to avoid allegations by the Trump administration of political interference,” Bloomberg reports.
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