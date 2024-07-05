Спецхран возвращается: какие книги в библиотеках дадут не всем

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограниченном доступе к книгам и статьям авторов, попавших в реестр иноагентов, а также тех, кого власти считают причастными к экстремистской деятельности или финансированию терроризма.
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