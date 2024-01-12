Депутат Госдумы Павел Федяев рассказал, почему случаются сбои в работе кузбасских аэропортов

Все ситуации отслеживаются. На первом месте для перевозчиков – безопасность и комфорт пассажиров. Если задержка рейса составляет порядка двух часов, то должны предоставить воду, четыре часа – питание, шесть часов ночью – гостиницу, днём – восемь.