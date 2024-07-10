Цифровые технологии поддержат строителей в развале здравоохранения Москвы

Мэр Москвы Сергея Собянин отчитался в своем блоге об успехах продвижения IT-технологий в сфере здравоохранения российской столицы, в результате чего был создан единый цифровой контур московского здравоохранения.
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