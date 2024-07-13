МО РФ: войска «Днепр» нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и Херсоне

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения группировки «Днепр» нанесли значительные потери Вооруженным Силам Украины, уничтожив до 105 боевиков, включая технику и военное оборудование.
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