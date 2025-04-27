Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев проинформировал президента России Владимира Путина о том, что в ближайшее время леса на границе Курской и Сумской областей будут полностью очищены от остатков Вооруженных сил Украины (ВСУ).