Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Врио командира бригады морпехов доложил Путину об обстановке под Курском

Врио командира бригады морпехов доложил Путину об обстановке под Курском

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев проинформировал президента России Владимира Путина о том, что в ближайшее время леса на границе Курской и Сумской областей будут полностью очищены от остатков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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