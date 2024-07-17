Свердловские власти выделяют миллионы спасателям после бунта

Власти пошли навстречу сотрудникам Уральской базы авиалесоохраны, которые записывали обращения к губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину из-за плохих условий работы и низких зарплат.
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