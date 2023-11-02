В Тамбовской области задержали троих подозреваемых в серии краж прошлых лет

В Тамбовской области полицейские раскрыли серию краж прошлых лет. Установлены личности троих жителей Токаревского округа в возрасте 27, 29 и 54 лет, один из которых был неоднократно судим за аналогичные преступления.
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