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Новости Тамбова

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В Тамбовской области задержали троих подозреваемых в серии краж прошлых лет

В Тамбовской области задержали троих подозреваемых в серии краж прошлых лет

В Тамбовской области полицейские раскрыли серию краж прошлых лет. Установлены личности троих жителей Токаревского округа в возрасте 27, 29 и 54 лет, один из которых был неоднократно судим за аналогичные преступления.

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