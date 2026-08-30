Германия стала лидером среди стран G20 по ценам на электричество – Verivox

Германия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» по стоимости электроэнергии для домохозяйств во втором квартале 2026 года.
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