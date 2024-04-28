«Безграничная» идеология внешнего дизайна Omoda C5 для россиян

Многие из представителей нашего российского гаражного сообщества впечатлены наличием необычной радиаторной решетки на Omoda C5, поэтому было бы неправильным, зная об истории происхождения этой дизайнерской фишки не поделиться этой информацией с гаражным сообществом.
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