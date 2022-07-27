«Сиксерс» объявили о новом контракте с Харденом

«Филадельфия» объявила о подписании нового контракта с атакующим защитником Джеймсом Харденом. Ранее сообщалось, что Харден получит 68,6 млн долларов за два года (33 млн в следующем сезоне и 35,6 в сезоне-23/34).
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