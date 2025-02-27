Львова-Белова: аппарат омбудсмена работает над возвращением 10 детей из ЕС

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Российской Федерации Мария Львова-Белова сообщила в интервью РИА Новости о том, что аппарат детского омбудсмена работает над возвращением в Россию 10 детей, которые находятся в странах Европейского союза.
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