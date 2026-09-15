Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.56. Некоторые детали

В нашем любимом городе тоже очень и очень много весьма любопытных деталий. Надо только не зевать и их примечать.
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