БМПТ «Терминатор»: холостой выстрел на спецоперации Не имеющий аналоговЕсли погрузиться в краткую историю спецоперации, то тема использования БМПТ «Терминатор» занимает в ней особое место.
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БМПТ «Терминатор»: холостой выстрел на спецоперации Не имеющий аналоговЕсли погрузиться в краткую историю спецоперации, то тема использования БМПТ «Терминатор» занимает в ней особое место.
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