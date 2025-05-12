Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЕС до конца 2025 года выделит на оружие для Киева €900 млн

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Евросоюз до конца 2025 года намерен направить на закупки оружия и снарядов для Киева €900 млн доходов от реинвестирования замороженных активов России, заявил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на конференции по военному сотрудничеству ЕС — Украина.

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